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Erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı

Amasya’nın Taşova ilçesinde erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı.

Amasya'nın Taşova ilçesinde erik ağaçları Kasım ayında çiçek açtı.


Taşova'ya bağlı Uluköy'de erik ağaçları Kasım ayında çiçek açmaya başladı. Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması ve yaz aylarında meyvelerinin toplanması gereken erik ağaçlarının Kasım ayında çiçek açması görenleri şaşırttı.


Taşova'nın Uluköy sakinlerinden Mehmet Bayrakcı, bahçesindeki erik ağaçlarının çiçek açtığını gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, “Normal şartlarda ilkbahar aylarında çiçek açması gerekiyor. Havaların bu ara iyi gitmesinden dolayı çiçek açtığını düşünüyorum” dedi.

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