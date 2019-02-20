Eski başhekimden örnek bağış

Amasya'da eski Ruhi Tingiz Devlet Hastanesinde başhekimlik yapan Dr. İbrahim Önder Ergin, kendisine ait 2 iş yerini sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere bağışladı.

İbrahim Önder Ergin, Şeyhcui Mahallesi'nde bulunan toplam 229 metrekarelik iş yerlerini Amasya İl Sağlık Müdürlüğüne bağışladığını belgeleyen evrakları imzalayıp İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'e teslim etti.

Nergiz, iş yerlerinin tadilatın ardından birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve acil sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere hizmete sunulacağını söyledi.

Vali Dr. Osman Varol da duyarlı davranışından dolayı Ergin'e teşekkür etti.