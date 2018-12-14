Amasya'nın Suluova ilçesinde üretim faaliyeti tamamlanan eski kömür sahasına 10 bin fidan dikilecek.

Cevizdibi Mahallesi'nde Eski Çeltek Kömür İşletmesi tarafından daha önce kömür çıkarılıp üretimi faaliyeti tamamlanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmaları kapsamında ilk etapta 6 hektarlık alanda 10 bin fidan dikilmesinin planlandığı açıklandı.

Amasya İl Özel İdaresi, Amasya Orman Bölge Müdürlüğü ve Kömür Üreticileri Birliğinin ortak katkılarıyla üretim faaliyeti tamamlanan kömür sahalarının yeniden düzenlenip çevreye kazandırılması planlanıyor.

Vali Yardımcısı Mehmet Ercan Aslantaş, Suluova Kaymakamı Erdoğan Kanyılmaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri A. Faruk Aykutlu ve Amasya Orman Bölge Müdürü Zekeriya Nane ile birlikte bölgede incelemede bulunan Amasya Valisi Dr. Osman Varol, görevlilerden bilgi aldı.