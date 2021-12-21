Eski milli güreşçi Ali Şahin hayatını kaybetti

1972 Yaz Olimpiyatları'nda 4.lük elde edip, Avrupa ikinciliği ve 6 kez Türkiye şampiyonluğu bulunan 5 çocuk babası Ali Şahin, memleketi Amasya'nın Suluova ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye, Şahin'in yakınları, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu eski milli güreşçi Mahmut Demir, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Temel ve çok sayıda kişi katıldı.

Belediye Başkanı Üçok, çok sayıda güreşçinin yetişmesine katkısı olan Şahin'in yakınlarına başsağlığı diledi. Mahmut Demir ise, “Olimpiyatlar dahil minderde ter döküp milletine hizmet ederken güreş konusunda yüreğindeki heyecanı hiç kaybolmayan Ali Şahin hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kabri nur, mekanı cennet olsun” diye konuştu.