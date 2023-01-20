Evde eğitim alan Hicran'ın karnesi Vali Masatlı'dan

Amasya'da hastalığı nedeniyle eğitimine evinde devam eden 8. sınıf öğrencisi Hicran Erdoğdu, başarılı notlarla dolu karnesi ve takdir belgesini Amasya Valisi Mustafa Masatlı'nın elinden aldı.

Eşi Esra Masatlı'nın da katıldığı ziyarette tedavisine rağmen evine gelen 6 öğretmeninden aldığı eğitimi aksatmadan sürdüren 14 yaşındaki Hicran'ı kutlayan Vali Masatlı, sohbet edip dersleri, sınav sonuçları ve evde eğitim hizmetine yönelik bilgiler aldı.

Türkiye'nin son 20 yılda geçirdiği büyük değişim ve dönüşümün önemli bir ayağını da engellere yönelik yapılan düzenlemelerin oluşturduğunu belirten Masatlı, “Bizler 90'lı yıllardan itibaren ülkemizin çeşitli notlarında idarecilik yapmaktayız. O günlerden bu günlere ülkemiz diğer tüm alanlarda olduğu gibi, sosyal hizmetler alanında da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam manasıyla çağ atlamıştır” dedi.

Bu süreçte yapılan yasal düzenlemeler ve gerçekleştirilen proje ile çalışmalarla engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştıracak sayısız hizmetin devreye girdiğine değinen Mustafa Masatlı, “Evde engelli ve hasta bakım aylığı, engelli maaşlarında yaşanan büyük artış, engellilerin kamuda ve özel sektörde yoğun şekilde istihdamı, engellilerimize yönelik kurulan bakım ve rehabilitasyon merkezleri bu çalışmalardan sadece birkaçıdır. Bu alanda gerçekleştirilen en önemli çalışmalardan biri ise engellilerimizin ne şartlarda olurlarsa olsunlar, eğitimlerini sürdürebilmeleri için yapılan düzenlemelerdir. Örgün eğitime devam edemeyecek seviyede engeli bulunan ya da geçici olarak çeşitli rahatsızlıklar geçiren yavrularımız Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilen öğretmenlerimizle eğitim yaşamlarına ara vermeden devam etmekte ve bu sayede geleceğe güvenle hazırlanmaktadırlar” diye konuştu.

Sevginin ve eğitimin her engeli aşacağının bilincinde olduklarını vurgulayıp il genelinde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde eğitim alan toplam 34 öğrenciye ayrıca başarılar dileyen Masatlı, bu hizmeti veren fedakâr öğretmenlere de ayrıca teşekkür etti. Ziyarette İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen de yer aldı. Gülümser ve Mehmet Erdoğdu çifti de kızlarına olan yakın ilgileri dolayısıyla Vali Masatlı ile eşine şükranlarını sundu.