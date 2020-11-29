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Evinde binden fazla uyuşturucu hap ele geçirilen şahıs tutuklandı

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde bin 115 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir evde bin 115 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan evin sahibi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Gümüşhacıköy ilçesinde Y.Y. isimli şahsın uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yaptığına dair duyum alındı. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şahsın evinde yapılan aramada bin 115 adet uyuşturucu hap tespit edildi.


Y.Y.'nin yapılan işlemler sonrasında sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı bildirildi.

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