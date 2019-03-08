Evinde uyuşturucu ele geçirilen şahıs tutuklandı

Amasya'da jandarmanın yaptığı aramada evinde uyuşturucu madde ele geçirilen şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takip sonucu Taşova ilçesindeki bir köyde yaşayan R.T'ye ait evde arama yaptı. Aramada 30 gram kubar esrar, 5 gram kenevir tohumu, ruhsatsız tabanca ile 132 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınması sonrası yapılan sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen R.T. uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçlamasıyla mahkemede tutuklanarak cezaevine konuldu.