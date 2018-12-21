Evleri yanarken yardımlarına vali yetişti

Amasya'da evleri yanan vatandaşların yardımlarına aynı mahallede oturan Valisi Osman Varol yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Sofular Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde yangın çıktı. O sırada evde olmayan ev sahipleri Ayşe-Mehmet Bezci çifti yangını duyar duymaz geldi. Küle dönen evlerinin yanışını üzüntüyle izleyen 4 çocuk sahibi Bezci çiftini konutu aynı mahallede olan Amasya Valisi Dr. Osman Varol teselli etti. İtfaiye ekiplerinin müdahale çalışmalarını takip eden Vali Varol, aileye yardım edileceğini belirterek aileye gerekli desteğin sağlanması için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlilerini olay yerine çağırıp talimat verdi.

Varol'u daha önce hiç görmediğini anlatan Ayşe Bezci, “Vali bey ‘komşuyuz yaranızı saracağız' dedi. Allah ondan, devletimizden razı olsun” diye konuştu.

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çevredeki tarihi evlere sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin polis tarafından inceleme başlatıldı.