Fatih Atlı: "Altın kemeri Ali Gürbüz'e vermemeye çalışacağız"

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne iddialı hazırlanan başpehlivan Fatih Atlı, 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni de kazanması durumunda altın kemerin 'ebedi sahibi' olmayı hak edecek Ali Gürbüz'e meydan okudu. 2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin birincisi olan Fatih Atlı, "Bu yıl Ali Gürbüz'ün kemer senesi. O, kemeri almaya çalışacak. Biz de ona vermemeye çalışacağız" dedi.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1-3 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok sıkı hazırlandığını, katıldığı Amasya Karakucak Yağlı Güreşleri'nde de son durumunu test ettiğini belirten Atlı, “Ali Gürbüz altın kemeri iki yıl üst üste aldı. Üçüncü sene de almaya çalışacaktır. Biz de vermemek için mücadele edeceğiz. İnşallah ortaya seyir zevki güzel bir güreş çıkacak. Tüm halkımızı Kırkpınar'a bekliyorum” diye konuştu.

"Güreş, ülkemizde hak ettiği ilgiyi görmüyor"

Ebedi altın kemerin sahibi Ahmet Taşçı'yı yağlı güreşin efsanesi olarak gördüğünü vurgulayıp sağlığının el verdiği müddetçe 45'ine kadar güreşmek isteyen 38 yaşındaki Samsunlu başpehlivan Atlı, “Uluslararası turnuvalarda en çok madalya getiren güreş ülkemizde hak ettiği yerde değil. 660 yıllık bir Kırkpınar tarihi var. Bu köklü kültür herhangi bir Avrupa, Asya ülkesinde olsaydı çok farklı olurdu. Yetkililere sesleniyorum. Ülkemizin yüz akı olan bu branşı hak ettiği yere getirsinler” ifadelerini kullandı.