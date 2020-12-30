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Fen Edebiyat Fakültesine sıfır atık yetki belgesi

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan ’Sıfır Atık Projesi’ kapsamında temel seviye ’Sıfır Atık Yetki Belgesi’ almaya hak kazandı.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygulanan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında temel seviye 'Sıfır Atık Yetki Belgesi' almaya hak kazandı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Apaydın ve Sıfır Atık Komisyonu Başkanı Çetin Alpaslan, hak kazandıkları belgeyi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dudu Duygu Kılıç'a teslim etti.


Prof. Dr Kılıç, “Yaşanılabilir çevre ve iklim değişikliği ile mücadele konusunda öğrencilerimiz ve personelimiz açısından gerekli farkındalığın oluşmasını amaçlıyoruz. Üniversitemiz tüm birimlerinde sıfır atık sistemini etkin bir şekilde uygulamaya devam ediyor. Bizlerde Fen Edebiyat Fakültesi olarak bu proje içerisinde olduğumuz için mutluyuz” dedi.

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