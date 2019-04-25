Fen-Edebiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde mezuniyet sevinci

Amasya Üniversitesi'nde Fen-Edebiyat ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinin mezuniyet töreni yapıldı.

Fen-Edebiyat Fakültesi'nde birinci Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden Şerife Güz, ikinci Şerife Sultan Aslan, üçüncüsü ise aynı bölümden Muhammed Ali Açıkgöz oldu. Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde ise Ebelik Bölümü'nden Merve Kaya birinci, Hemşirelik Bölümü'nden Muhteşem Taşçı ikinci, Songül Koç da üçüncülüğü elde etti.

Öğrencilerin ailelerine seslenen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal, “Hayatın sınavları hiç bitmiyor. Okurken de mezun olduktan sonra da sınavlar hiç bitmiyor. Dört yıllık lisans eğitimi hayatın sadece bir bölümüdür. Dört yıllık sürecin sonunda da evlatlarınıza sizlere çok önemli görevler düşüyor. Dört yıllık süreçten sonra evlatlarınıza sadece annelik, babalık yapmayacaksınız. Bundan sonra onlara biraz da eğitim ve istikbal koçluğu yapacaksınız. Çünkü önlerinde daha atacakları adımlar, girecekleri sınavlar var. Bu süreçte onların en büyük destekçileri sizler olarak girecekleri sınavlara huzurlu bir ortamda hazırlanmalarını sağlamanızı diliyorum” dedi.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cansaran da ebelik ve hemşirelik mesleğinin sabır, hoşgörü, şefkat, merhamet ve insan sevgisi gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayarak, “Sevgili gençler, aldığınız toplum temelli ve yeterliliğe dayanan eğitimle, hastaların tedavisinde olduğu kadar, genel toplum sağlığının gelişmesinde de sorumluluk sahibi olacaksınız. Ve asıl hayatın bundan sonra başladığını ve yaşamdaki sınavların asla bitmeyeceğini hiçbir zaman unutmayın. Yolunuz bahtınız açık olsun” diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Metin Orbay da gençlerin soran sorgulayan, cumhuriyetin temel niteliklerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı birer vatansever yurttaş olmalarını isteyerek "Önce iş buluyoruz, sonra eş" tavsiyesinde bulundu. Derece yapanlara ödüllerinin verildiği tören kep atma ve yemek ikramının ardından sona erdi.