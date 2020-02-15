İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ferhat ile Şirin aşıklar festivali Amasya'da yapıldı

Amasya Şehzadeler gezi yolunda 1’incisi düzenlenen Ferhat ile Şirin aşıklar festivalinin konuklar Safiye Soyman ve Faik Öztürk Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

Amasya Şehzadeler gezi yolunda 1'incisi düzenlenen Ferhat ile Şirin aşıklar festivalinin konuklar Safiye Soyman ve Faik Öztürk Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı yaptığı konuşmada," Bu bir başlangıç. Bakın ileride neler göreceğiz, hep beraber eğleneceğiz. Hep beraber güleceğiz. Hep beraber oynayacağız. İnşallah bugün de söyledim. Dedim ki, Amasya'nın adı kurtuluştan kuruluşa bir şehirdir. Eğer Gazi Paşa yıl 1919 Haziran Amasya'ya teşfik etmeseydi, o gün de benim, sizin dedeleriniz Gazi Paşa'ya Amasya emrinde paşam demeselerdi, vallahide billahide ne cami cemaati olurdu, ne yolda gezen olurdu. Esaret altında maazallah bir ülke olurduk. Cumhuriyetin meşalesi bu şehirde yanmıştır. Ben her zaman söylüyorum, Amasyalı olmaktan onur duyuyorum. Amasyalı olmaktan gurur duyuyorum. Teyfik efendiniz torunu olmaktan, o büyüklerimiz torunları olmaktan gurur duyuyorum" dedi.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'nın konuşmasının ardından sahnede Safiye Soyman ve Faik Öztürk yer aldılar ve esprileriyle söyledikleri şarkılarla Amasyalılara unutulmaz bir gece yaşattılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.