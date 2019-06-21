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FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon: 2 tutuklama

Amasya Merzifon merkezli FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Amasya Merzifon merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklandı.


Amasya'nın Merzifon ilçesi merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.


Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir, Denizli, Çorum ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 2 subay, 3 astsubay ve bir meslekten ihraç edilmiş polis memurunun emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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