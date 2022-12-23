Finaller öncesinde moral konseri

Amasya'nın Taşova ilçesinde, finaller öncesi üniversite öğrencilerine moral vermek için Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda konser verildi.

Konserde Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri sahneye çıktı. Yaz döneminde ardı ardına gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile bir çok gence ulaşan müzik kulübü öğrencileri, güz döneminde üniversiteli gençleri de unutmadı.

Bu bağlamda müzisyen gençler, Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu'nda finaller öncesi üniversite öğrencilerine moral konseri düzenledi. Yüksekokulun konferans salonunda gerçekleşen programda bir birinden güzel eserler seslendirildi. Programın sonunda bir öğrenci kemençesini alarak dışarıda bekleyen öğrencilere kemençe çalarak horon teptirdi. Eğlenceli geçen programda üniversite öğrencileri sahneye çıkarak oynadılar. Gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Murat Kurt, "Amasya Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencilerinin yapmış olduğu bir etkinlik. Bu etkinliklerimizi Taşova Meslek Yüksekokulumuzda belirli aralıklarla devam ettiriyoruz. Öğrencilerimizin en çok talebi bizden böyle sosyal etkinlikler noktasında, konserdir, gezidir, müzik kulübü öğrencilerimizin yapmış olduğu etkinlik çerçevesinde gerçekleştirdik. Bu tip etkinliklerimize devam ediyoruz" dedi.