Futbolculardan Mehmetçiğe asker selamlı ve Türk bayraklı destek

İdlib'de yaşanan hain saldırı sonucu 33 askerin şehit olmasının ardından tüm Türkiye kenetlendi.

Amasyaspor 1968 Futbol Kulübü oyuncuları da antrenman sonucu asker selamı vererek, Türk bayrağı açtı, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Amasyaspor 1968 FK Kaptanı Cumali Bulut, “Vatanımızın milletimizin her zaman yanındayız. İdlib'de yaşanan olaylarda öncelikle şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Biz her zaman olduğu gibi bugün de ordumuzun, vatanımızın yanındayız. Şehitlerimizi minnetle anıyoruz” dedi.

Amasyaspor 1968 FK kalecisi Veysel Boz, “İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şekilde şifalar ve ailelerine sabır diliyoruz. Bu, gerçekten çok üzücü bir durum. Gün, birlik günü, biz Türkler olarak en iyi yaptığımız şey birlik olmak. Bunu her zaman geçmişte de yaptık, bugün de yapıyoruz. Bu akan kanların bedeli alınacaktır, inşallah her şey düzelecek, en kısa zamanda da yine söylüyorum bu akan kanların hesabı sorulacaktır. Biz vatanımızın, milletimizin yanındayız, bu bayrak hiçbir zaman yere düşmeyecek her zaman göklerde dalgalanacak” diye konuştu.

Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.