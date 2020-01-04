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Gasp şebekesine 3 tutuklama

Amasya’da çökertilerek gözaltına alınan 4 kişilik gasp şebekesinden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Amasya'da çökertilerek gözaltına alınan 4 kişilik gasp şebekesinden 3'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Amasya merkezli Kocaeli ve Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde yaptıkları eş zamanlı operasyonla 4 kişilik gasp şebekesini yakaladı. Toplam 40 suç dosyaları bulunan şebeke üyelerinin zorla vatandaşların arabalarını gasp ederek 150 bin liralık haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Son olarak Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir imamı gasp eden şebeke üyeleri Asayiş Şube ekiplerinin operasyonu ile kıskıvrak yakalanarak, gözaltına alındı.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler H.D., D.K. ve B.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, A.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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