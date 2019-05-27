Geleneksel ve tamamlayıcı tıpa ilgi artıyor

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Şehit Kadir Çakı Semt Polikliniğinde kısa süre önce hizmete giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezine (GETAT) açıldığı tarihten bugüne kadar; sırt ağrısı, miyozit, spor yaralanmaları, siyatik, lumbalji, disk patolojileri, fibromiyalji, stres baş ağrısı, migren, post-zoster nevralji, gibi şikayetleri olan 350'den fazla vatandaş başvuruda bulunarak hizmet aldı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, GETAT Merkezine ‘kupa uygulaması' alanında sertifikalı eğitimlerini başarıyla tamamlamış olan 3 hekim ve 2 sağlık personelinin görev yaptığını söyledi. Geleneksel ve tamamlayıcı tıptan faydalanmak isteyen vatandaşların; semt polikliniği bünyesindeki merkeze başvuruları ile birlikte ilk olarak hekimlerin muayenesinden geçtiğini kaydeden Nergiz, “Bilimsel olarak Ay'ın yer çekim gücüne bağlı kan basıncındaki değişiklerden dolayı, yaş kupa uygulamasının (hacamat); ay takvimine göre ayın belirli günlerinde uygulanması önerilmektedir. Bu kapsamda kendilerine randevu verilen vatandaşlarımız, kendilerine önerilen diyet ve uygulama programına uyarak randevu tarihlerinde sağlık hizmeti alabilmektedirler. Çevremizdeki her türlü kimyasallar, gıdalardaki katkı ve koruyucu maddeleri, atılamayan ilaç birikintileri, gıdalardaki hormonlar, çevremizde ve soluduğumuz havadaki ağır metaller, yabancı proteinler, kanserojenler, alerjenler, GDO'lu ürünler, su ve hava kirliliği, mikropıhtılar, kanın akışkanlığını bozan ve kanı kalınlaştıran sebepler, kolesterol, iltihabi kalıntılar gibi vücudumuz için yabancı ve zararlı olan maddeler güvenilir ve etkili yöntem olan ‘yaş kupa uygulaması (hacamat)' vücuttan uzaklaştırılabilmektedir. Hacamat yaptırmak için illa hasta olmak gerekli değildir. Tarama hacamatı dediğimiz hacamat ile bir detoks yöntemi gibi vücudumuza bir uyanma ve hareketlilik sağlamak mümkündür. Düzenli aralıklarla yapılan tarama hacamatı tedavisi kronik hastalıklardan korunmanın en iyi yollarından biridir. Genel olarak hasta olmadan aşı olmak gibi en iyi hacamat hasta olmadan önce yapılan hacamattır. Hacamat tedavisi doktor kontrolünde ehil ellerde yetkilendirilmiş merkezlerde yapılırsa her yaş grubu insan için bilinen hiçbir yan etkisi yoktur. Tüm kurallarına uygun olarak ehil ve yetkin ellerde yapılan tıbbi hacamat tedavisi, vücudumuzda faydalı yeni maddelerin artmasına, zararlıların da atılmasına sebep olduğu için, genel olarak ağrısız, stressiz, hastalıklardan uzak, rahat bir hayat yaşanmasına sebep olur. Bedeni rahatlayan sağlıklı insan kendisine, ailesine topluma daha faydalı hale gelir. Düşük dozlarda bitkisel, farmakolojik ilaçların patolojinin olduğu en yakın alana küçük özel iğneler aracılığıyla manuel olarak veya mezoterapi enjeksiyon aletleri ile cilt içine özel teknikler yoluyla enjekte edilerek tedaviyi destekleyici bir geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanı olan ‘mezoterapi' uygulamasına; 10 Haziran 2019 Pazartesi günü itibariyle GETAT Merkezimizde başlanacaktır. Orta vadede ise hekimlerimizin yetkinlik sertifikalarını almaları ile birlikte GETAT Merkezimizde; akupunktur, ozon tedavisi, osteopati ve sülük tedavilerinin de merkezimizde yapılmasına başlayacağımızı ünlü hekimimiz Sabuncuoğlu Şerefeddin ile birlikte geleneksel tıbbın doğduğu şehir olan Amasyamızda duyurmaktan gurur duyuyoruz” dedi.