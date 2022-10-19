Genç bekçi Amasya'daki kazada hayatını kaybetti

Amasya'da yolcu otobüsüyle kamyonun çarpıştığı feci kazada hayatını kaybeden Temel Aslantürk'ün (30) İstanbul'da çarşı-mahalle bekçisi olarak görev yaptığı ortaya çıktı. Eşi Fatmanur Aslantürk(28) de kazada yaralandı.

İstanbul Üsküdar'da görev yapan Temel Aslantürk, yarın memleketi Giresun'un Alucra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

İstanbul'dan Giresun'un yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki yolcu otobüsü, geç saatlerde Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Kayadüzü köyü yakınlarında Selahattin İnanır'ın kullandığı kamyona arkadan çarptı. 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybeden otobüsün yedek şoförü Dursun Şerbetci'nin (52) de İstanbul Ataşehir'de defnedileceği öğrenildi.