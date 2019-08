Genç Mucide Üniversite sahip çıktı

Amasya'nın Taşova ilçesinde hurda parçalardan araç, yurt dışından getirttiği parçalarla 3D yazıcı yapan 17 yaşındaki 12. Sınıf öğrencisi Selahattin Yeşil ve ailesini Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı üniversiteye davet etti.

Davetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selahattin Yeşil, “davetten dolayı çok mutlu odum. Destek verilirse daha iyi şeyler yapabileceğimi düşünüyorum ülkem için” dedi.

Rektör Elmacı, “Azimli olmak, başarılı olmanın en temel noktalarından birisi, bilim ilim tamamen bir heves işi. İbn-i Sina'nın ifadesi ilmin başı meraktır diyor. Merak edeceksiniz, araştıracaksınız, ilgi duyacaksınız. Elektrik, elektronik ve makine mühendisliği bölümlerimiz var bizim. Bu anlamda bizim yapabileceğimiz bir şey olabilirse biz her zaman senin yanında oluruz. Bir telefon kadar yakında oluruz. Bizim her zaman sizin gibi hevesli, bir şeyler yapmak isteyen gençlerin yanında olduğumuzu bilmenizde fayda var. Aynı zamanda yaptıklarınla da gurur duydum. Yani her zaman yanınızdayız, ileriye dönük olarak üniversite hayatında da bu tür şeylerde devam edersin” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Rektör Elmacı, Selahattin Yeşil'e küçük bir hediye verdi.