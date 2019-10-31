Gençlerin Türk müziğine olan ilgisi artırılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca Türk müziğini ve enstrümanlarını tanıtmak amacıyla uygulanan "Türk Müziğini Tanıtma ve Destekleme Projesi" kapsamında Amasya'da seminer ve konser gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk ile Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer'in himayelerinde uygulanan proje kapsamında Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu Müdürü Aylin Şengün Taşçı, "Türk Müziği Tarihi" konulu seminer verdi. Programda, öğretmen ve öğrencilere Türk müziği tanıtıldı, müziğin ve enstrümanların tarihi ve kültürel boyutu aktarıldı. Amasya Güzel Sanatlar Lisesi korosunun da eşlik ettiği konserde ise ninni, mehter ve tasavvuf müziği ile Osmanlı sultanlarının besteleri ve unutulmayan bestekarların eserlerinden oluşan dinletiler sunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un eşi Rana Selçuk, burada yaptığı konuşmada, anlamlı bir programda bir araya geldiklerini belirterek projeyle gençlerin Türk müziğine olan ilgisini artırmayı amaçladıklarını söyledi. Programa, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in eşi Nebahat Özer, Vali Dr. Osman Varol'un eşi Funda Varol, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu ile eşi Doç. Dr. Meltem Kösterelioğlu, eğitimciler ve öğrenciler katıldı.