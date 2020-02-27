Gençlik liderleri minik yürekleri sevindirdi

Amasya'nın Suluova ilçesinde gençlik liderleri ve gönüllü öğrenciler, köy çocuklarına unutamayacakları bir gün yaşattı.

Suluova Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, “Merkezim Her Yerde” isimli proje kapsamında Armutlu Köyü İlkokulunu ziyaret ederek minik yüreklere unutmayacakları bir gün yaşattı. Merkeze bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Armutlu Köyü İlkokulundaki öğrencileri ziyaret eden gençlik liderleri ve gönüllü gençler, onlarla halay çekip çeşitli oyunlar oynadı. Gençlik merkezine gelemeyen öğrencilerin ayağına hizmeti götüren liderler, köy okulu öğrencileriyle eğlenceli zaman geçirdi.

Suluova Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli Gençlik Lideri Pınar Koca, Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Merkezim Her Yerde' isimli projesi kapsamından bugün buraya çocukları eğlendirmek için geldiklerini belirterek, “Burada çocuklar için çeşitli etkinliklerde bulunduk. Onlarla birlikte oyunlar oynadık, şeker dağıttık, balon verdik. Çocukların yüzündeki tebessümleri gördüğümüz zaman daha çok gelme şevkimiz ve isteğimiz artıyor” dedi.

Gençlik merkezine gelemeyen öğrencilere ulaşmak istediklerini belirten Gençlik Lideri Mücahide Aslan, "Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerimiz için hazırlanan birçok proje var. Bizler uygulayabilme imkânımız olan projeleri yapıyoruz. Köy okullarına giderek orada bulunan çocuklarımızı da bu projelere dahil etmeye çalışıyoruz. Umarım güzel bir gün geçirip eğlenmişlerdir. Geleceğin teminatı olan gençlere ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Köy okulunun bahçesinde gerçekleştirilen etkiliğe Gençlik Liderleri Pınar Koca, Mücahide Aslan, Yusuf Öztürk ve Eğitim Uzmanı Nazlı Keskin katıldı.