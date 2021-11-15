Gençlik merkezinden “Sıfır Atık Projesi" seferberliği

İsrafın önlemesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını ve oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını atıkların geri dönüştürülmesini kapsayan atık önleme yaklaşımı olarak tanımlanan “Sıfır Atık Projesi”'yle Gençlik Merkezi'nde bulunan atıl duruma gelen çöp kovalarını uygun renklendirmelerle boyayarak, bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla hem israfın önüne geçmeyi hem de toplanan atıkların geri dönüştürülmesine katkı sağlamayı hedefliyorlar.

Taşova Gençlik Merkezi Müdürü Sercan Şenel, “Sürdürülebilir çevre dostu adımlarıyla da ön plana çıkan Taşova Gençlik Merkezimizin gönüllü gençleri ve gençlik liderleri Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarına devam ediyor. Yaptığımız bu tür çalışmalarımızla farkındalık oluşturup geleceğimizin teminatı olan gençlerimize daha temiz bir çevre bırakacağız” ifadelerini kullandı.