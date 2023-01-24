Gökhöyük'te kuzu doğumları başladı, 9 koyun üçüz yavruladı

Amasya'da çoklu doğum özelliğine sahip Bafra ırkı koyunların yetiştirildiği Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde bu yılki kuzu doğumları yine bereketli başladı. Bir hafta içinde 300'den fazla kuzu doğdu. 9 koyun üçüz, 130 koyun ikiz yavruladı. Süt kuzuları annelerinin peşinden bir an olsun ayrılmıyor. TİGEM'e bağlı işletmede doğan kuzu sayısının sezon sonunda 6 bine yakın olması bekleniyor.

Yerli ve milli koyunlar

Yüzde 75 sakız ırkı ile yüzde 25 karayaka ırkının melezinden elde edilen yerli ve milli Bafra ırkı koyunlar çoklu doğum yapma özelliğine sahip olmalarının yanı sıra et kalitesi ve süt veriminin yüksekliği dolayısıyla da dikkat çekiyor. Bu koyunların yetiştirildiği Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Gökhöyük Tarım İşletmesi'nde doğum sezonu heyecanlı başladı. Ağıllarda ilk bir hafta içinde 300'den fazla kuzu doğdu. İşletme müdürü Muhammet Altıparmak koyunlardan 9'unun üçüz, 130'unun da ikiz doğum yaptığını açıkladı.

“6 bine yakın sayıda kuzunun doğmasını bekliyoruz”

İşletmede geçen yıllarda beşiz ve altız kuzu doğumlarının da gerçekleştiğini hatırlatan Muhammet Altıparmak, “3 bin 850 koyuna koç katımı yapmıştık. Şubat ayı sonu itibariyle bu koyunların doğumlarının tamamlanmasını tahmin ediyoruz. Bereketli bir sezon ve toplamda 6 bine yakın sayıda kuzunun doğmasını bekliyoruz” dedi.

“Bin tane kuzunun içinde olsun fark etmez, annesini buluyor”

Doğum yapan koyun ve yavrularının doğumdan sonraki birkaç gün özel tekli bölmede tutulmalarının ardından yavaş yavaş sürü sistemine alıştırıldığını anlatan Altıparmak, “Bir hafta geçtikten sonra kuzu annesini rahatlıkla bulabiliyor. İsterse bin tane kuzunun içinde olsun fark etmiyor. Annelik içgüdüsüyle o kadar koyunun içinde annelerini kokusuyla, görüntüsüyle bulabiliyorlar” diye konuştu.