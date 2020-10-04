Göreve yeni gelen başkan çiçek yerine belediyenin tablet kampanyasına destek istedi

Amasya'nın Suluova ilçesinde 03 Ekim Cumartesi günü AK Parti Suluova 7. Olağan İlçe Kongresi gerçekleşti. Yapılan kongre sonrasında göreve gelen yeni başkan "Çiçekleriniz çiçek olan çocuklarımıza umut olsun" diyerek çiçek yerine belediyenin tablet kampanyasına destek istedi.

İlçede bulunan Kapalı Spor Salonunda yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen ve tek liste ile gidilen seçimde, AK Parti Genel Merkezi tarafından daha önce göreve atanan Mustafa Temel ilçe başkanlığına aday oldu. Temel, kullanılan oyların tamamını alarak başkanlığa seçildi.

İnandığımız yolun temeli bir iyiliğe vesile olabilmektir.

Yeni AK parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Kıymetli büyüklerim, sevgili kardeşlerim gönüllere girmek için çıktığımız bu yolda yanımda olan, olmayan, telefonlarla, masajlarla, sosyal medyadan destekleriyle beni yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. İnandığımız yolun temeli bir iyiliğe vesile olabilmektir. Bu yolda ilk adımımız tebrik ve temenni için partimize çiçek göndermek yerine pandemi döneminde uzaktan eğitim alan ve tableti olmayan çocuklarımız için Suluova Belediyemizin başlattığı kampanyaya destek olmanızdır. Hepinizden Allah razı olsun. Suluovamız için sen ben yok biz varız" ifadelerini kullandı.