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Göynücek Belediye Başkanı Şahin'in baba acısı

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin’in vefat eden babası Mehmet Şahin son yolculuğuna uğurlandı.

Göynücek Belediye Başkanı Kemal Şahin'in vefat eden babası Mehmet Şahin son yolculuğuna uğurlandı.


Mehmet Şahin, Ilısu köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığına defnedildi.


Amasya Valisi Dr. Osman Varol, Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir, Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız ile AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek de cenazeye katılarak Şahin ailesinin üzüntüsünü paylaşıp başsağlığı dilediler.

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