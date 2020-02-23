İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Göynücek'te Afet Müdahale Toplantısı yapıldı

Amasya Afet Müdahale Planı kapsamında Göynücek ilçesinde bilgilendirme toplantısı yapıldı.


Amasya'nın Göynücek ilçesinde Göynücek Kaymakamı Mustafa Gürbüz'ün başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkanı Kadir Fatih Erdoğan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Sinan Bulut, ilçe yöneticileri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri ile diğer yetkililer katıldı. Meydana gelebilecek olası afet ve acil durumlara hazırlıklı olmak, afet durumunda yerinde ve etkin müdahaleyi sağlamak amacıyla düzenlenen toplantıda söz konusu plana yönelik tedbirlere ilişkin değerlendirmede bulunuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.