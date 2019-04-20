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Göynücek'te polis ve jandarmalara İHA eğitimi

Amasya’nın Göynücek ilçesinde çoğu polis ve jandarma olan 23 görevliye yönelik insansız hava aracı (İHA) pilot eğitimi düzenlendi.

Amasya'nın Göynücek ilçesinde çoğu polis ve jandarma olan 23 görevliye yönelik insansız hava aracı (İHA) pilot eğitimi düzenlendi.


Göynücek Kaymakamlığı'nın Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) destekli uyguladığı ‘Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı İHA 1 Pilot Eğitimleri' 23 personelin katılımıyla gerçekleştirildi. Eğitmen Taha Yasin Kapucu'nun bilgiler aktardığı eğitimlere İlçe Emniyet Amiri Burak Davşan ile İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Harun Aydın da katıldı.


Aldıkları eğitimin meslek hayatlarında büyük avantaj sağlayacağı katılımcılara sertifikalarını Kaymakam Mustafa Gürbüz verdi.

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