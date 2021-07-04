GSB Spor Okulu başladı, ilk gün 250 öğrenci katılım sağladı

Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü GSB Spor Okulları kapsamında 'hareket eğitimi' yapmak üzere Suluova Zübeyde Hanım İlkokulu'nda yapılan etkinliğe 250 öğrenci katılım sağladı. 12 farklı dalda hareket eğitimi yapan öğrencilere branş eğitimi de verilecek.

Aynı zamanda öğrencilerin GSB Spor Okullarına hem kayıt ve hem de yönlendirme yapıldığını belirten Suluova Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Murat Turan, "Sporu öğrencilerimizin ayağına getirdik, şimdi de onları tesislerimiz de spor yapamaya davet ediyoruz. Suluova'da spor yapamayan genç kalmasın sloganıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hedeflerimiz çocuklarımızın sağlıklı birer birey olmalarının yanı sıra onların sosyalleşmelerini, sporun kurallarıyla birlikte hayatın diğer kurallarına da adapte olmalarını sağlayan egzersizler, oyunlar ve sportif antrenmanlar yaptırmaktır. Fakat en önemli hedefimiz ise, içinizden çıkması muhtemel geleceğin sporcularını da Türk sporuna kazandırmaktır. Dolayısıyla yapmış olduğumuz bu faaliyetin hem sportif açıdan hem sosyal açıdan anlamı olduğu gibi geleceğin Milli sporcularının bir tanesinin bile buradan çıkmış olması bizlerin en büyük kazancı olacaktır" şeklinde konuştu.