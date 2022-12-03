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Gümüşhacıköy polisinden kaçak sigara ve tütün operasyonu

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin tütün ürünleri satan bir işyerinde ve evde yaptığı aramada çok miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde polisin tütün ürünleri satan bir işyerinde ve evde yaptığı aramada çok miktarda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde tütün ürünleri satan işyeri hakkında yapılan ihbarı değerlendiren Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyeri sahibi ve işyeri çalışanının depo olarak kullanılan evinde arama yaptı. 83 bin 80 adet tek dal sigara, 30 bin 400 adet boş makaron ve 297 kilo kıyılmış tütün bulundu. Ayrıca işyerinde değişik ebatlarda 5 bıçak muhafaza altına alındı.


Haklarında işlem başlatılan işyeri sahibi M.T, C.T ve çalışan M.C'nin alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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