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Gümüşhacıköy'de 85 litre kaçak içici ele geçirildi

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imal edilmesinde kullanılan yaklaşık 85 litre alkol ham maddesi ile çeşitli düzenekler ele geçirildi.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak içki imal edilmesinde kullanılan yaklaşık 85 litre alkol ham maddesi ile çeşitli düzenekler ele geçirildi.


Alınan bilgiye göre, Gümüşhacıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Ö.Ş. isimli şahsın ikametinin yanında bulunan depoda 'merdiven altı' diye tabir edilen yerde kaçak içki imal edildiği tespit edildi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla kaçak içki imal edilmesinde kullanılan yaklaşık 85 (seksen beş) litre alkol ham maddesi ile çeşitli düzenekler ele geçirildi ve suç unsurlarına el konuldu. Ö.Ş. isimli şahıs hakkında ise “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan soruşturma başlatıldı.

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