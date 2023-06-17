Gümüşhacıköy'de sağanak sokakları göle çevirdi, evleri su bastı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde sağanak sokakları göle çevirdi, evleri su bastı ve tarım arazileri zarar gördü.

Gümüşhacıköy'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak kısa sürede taşkın ve su baskınlarına neden oldu. İlçe merkezinde cadde ve sokaklar suyla doldu. Bir sitenin bahçesinde biriken sular duvarın iş makinesiyle yıkılmasıyla tahliye edildi. Bodrum katlardaki daireleri su bastı. Su taşkınları olan yerlerde iş makineleri ile çalışma başlatıldı.