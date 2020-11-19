GÜMYAD'dan Başkan Sarı'ya destek teşekkürü

Sadiye Çelik, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya derneklerine olan desteği dolayısıyla teşekkür etti.

Engelliler, yardıma muhtaç aileler ve üniversite öğrencilerine yönelik destek faaliyetleri sürdüren derneğin bu kapsamda geçen hafta İstanbul'da Gümüşhacıköy tanıtım günleri etkinliği gerçekleştirdiğini belirten GÜMYAD Başkanı Çelik, Belediye Başkanı Sarı'ya bu zamana kadarki katkıları dolayısıyla şükranlarını iletti.

Başkan Sarı, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine destek olmaya devam edeceklerini söyledi.