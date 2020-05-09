Güplüce köyü yeni içme suyu deposuna kavuştu

2020 Yılı Yatırım Programı kapsamında; Gümüşhacıköy Güplüce köyünde yürütülen çalışmalar sonucunda; 50 m3' lük yeni içme suyu deposu yapımı tamamlanmış olup köy içindeki hanelere ulaştırılmak üzere paslanmaz PE borular kullanılarak şebeke hatları ve isale hatlarının bağlantıları yapıldı. Ayrıca deponun içi antibakteriyel fayans ile kaplanıp klor dozaj pompası yerleştirilerek içme suyu deposunun yapımını tamamlanmıştır. Böylelikle Güplece köyünde yaşayan vatandaşlara sağlıklı içme suyu tesis edilmiş oldu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, “Temel hedefimiz vatandaşlarımızın sağlıklı içme sularına kavuşmasıdır. Bu doğrultuda yürütmüş olduğumuz çalışmalarımızı yakından takip etmekteyiz” dedi.