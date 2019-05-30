Hacivat ve Karagöz ile yaya önceliğine dikkat çektiler

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin ve yayaların can güvenliğini korumaya yönelik olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu öncülüğünde başlatılan “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyası kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetlerine devam ediyor. Kampanyanın sürücüler tarafından içselleştirilmesi, bu içselleştirme esnasında çocukların ebeveynlerini olumlu yönde desteklemesi ile büyük oranda başarı sağlayan kampanyada, trafikte dikkatli, saygılı olmayı ve yayalara daima öncelik verilmesi kültürünü topluma kazandırmak ve trafikte can ve mal güvenliğini kalıcı olarak iyileştirmektir hedefleniyor.

Amasya Valisi Dr. Osman Varol'un da üstünde hassasiyetle durduğu bu konuda özellikle her yaştan çocuğa trafik kültürünün aşılanması maksadıyla düzenlenen programda, farklı etkinlikler icra edilerek ‘Yaya Öncelikli Trafik' algısına vurgu yapıldı.

Gazi Mustafa kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için düzenlenen saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'mızın okunması ile başlayan programda ilk olarak genç yaşta geçirdiği trafik kazası sonucu kolunu ve bacağını kaybeden Taner Metin, dinleyicilerin ve özellikle çocukların ders çıkarması için hayat hikâyesini, duygularını ve yaşadıklarını sinevizyon eşliğinde paylaştı.

Ardından Amasya Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Beyzanur Özer ile Sena Kaplan'ın vatandaşlarla ve Amasya'daki kamu kurum ve kuruluş yöneticileri ile gerçekleştirdikleri trafikte yaya önceliğini sağlama hususunda çözüm önerilerini içeren röportaj videoları izlendi.

Programın devamında Türkiye'de ilk defa mizah kültürümüzün köklü karakterleri Karagöz ve Hacivat'ın sergilediği “Öncelik Karagöz'ün Öncelik Hacivat'ın” isimli tiyatro gösterisi oynanadı. İzleyiciler ve özellikle de çocuklar gösteriden büyük keyif aldılar.

Vali Dr. Osman Varol yaptığı konuşmada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan “Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın” kampanyası ile kazalarda meydana gelen dramatik azalmaya değindi. Sürücülerin bu bilinci içselleştirmesi ile ilerleyen yıllarda artık trafik kazalarından ve kaybedilen hayatlardan bahsetmeyeceğimiz günlerin geleceğini hatırlattı.

Programın sonunda Karagöz ve Hacivat karakterlerini canlandıran Orhan Doğan ve Çağrı Keskin'e, şehrimizde vatandaşlarla ve kamu kurum müdürleri ve yöneticilerle röportaj yapan Beyzanur Özer ile Sena Kaplan'a ve yaşam hikayesini paylaşan Taner Metin'e şilt verildi.