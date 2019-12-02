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Hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hafif ticari aracın kontrolden çıkarak devrildiği kazada 5 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Hüseyin Güzeller (57) idaresindeki 34 AL 8325 plakalı hafif ticari araç, Havza istikametinden Merzifon yönüne doğru seyir halindeyken Çavundur Kavşağı'nı geçtikten sonra aracının direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Hüseyin Güzeller, Fikriye Güzeller (54), Miyesser Güzeller (47), Güngör Güzeller (25) ve Duhan Güzeller (17) yaralandı.


Yaralılar, 112 ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılırken yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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