Hakverdioğlu: “Yüzlerce insan dağlarda ceylanlar gibi avlanmış ve bu soykırım cezasız kalmıştır”

Konferans öncesi Amasya Belediyesi ve AZERDER tarafından yaptırılan Hocalı Şehitleri Parkı'ndaki Hocalı Şehitleri Anıtı'na çelenk konuldu. Konferansa Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Önder Duman, Prof. Dr. Halil Apaydın, Recep Kürkçü, AZERDER Başkanı Atilla Yaprak, Amasyalılar ve öğrenciler katıldı.

AÜSSAM Merkezi'nde başlayan konferansta Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu, “Bundan tam 28 yıl önce 26 Şubat'ı 27 Şubat'a bağlayan gece 618 sivil Azerbaycan Türk'ü soykırıma uğradı. Bu soykırım tarihteki pek çok mezalimden çok daha vahşice ve acımasızca gerçekleşti. Hocalı'dan çıkışına izin verilen yüzlerce insan dağlarda ceylanlar gibi avlanmış ve bu soykırım hadisesi cezasız kalmıştır. O gün soykırım yaparak bir gecede 618 Müslüman Türk'ü katleden caniler daha hala adaletin karşısına çıkmamış; hatta bunu gerçekleştirenler Ermeni devletinin başına yönetici yapılmıştır. Yüzlerce masum insanın kanı bulaşmış bu pis eller daha hala Azerbaycan Türk'ü aleyhine yazıp çizmekte, kararlar imzalamaktadır. İşte bu ikiyüzlü dünyanın gerçek yüzünü göstermek için yapılan ‘Hocalı Soykırımı'nı anma toplantıları yapıyoruz. Bu toplantılarla ‘Hocalı'yı unutmadık, unutturmayacağız' dediğimizin bir kanıtıdır” dedi.

Hakverdioğlu, “İki devlet bir millet şuuru ile gerçekleşen programın ‘acınız acımızdır' demenin en kesin kanıtı olduğunu düşünüyor ve tüm halkımızı faaliyetimize davet ediyoruz” diye konuştu.

Program sonunda Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Doç. Dr. Metin Hakverdioğlu'na adına düzenlenen fidan sertifikası takdim etti.