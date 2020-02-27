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Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar

Amasya genelindeki alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Amasya İl Özel İdare ekipleri, yağışlar ve diğer nedenlerden ötürü bozulmaya uğrayan Hamamözü ilçesindeki köy yollarında bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.


Amasya Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Hamamözü Kaymakam Vekili Özgür Kaya, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Kaymakam V. Kaya, “Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan dolayı Valimiz Dr. Osman Varol başta olmak üzere emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkürlerini iletmektedir” dedi.

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