Hamamözü'nde köy yollarında çalışmalar

Amasya Özel İdare ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyen Hamamözü Kaymakam Vekili Özgür Kaya, ekiplere tatlı ikramında bulundu. Kaymakam V. Kaya, “Vatandaşlarımız yapılan çalışmalardan dolayı Valimiz Dr. Osman Varol başta olmak üzere emeği geçen bütün yetkililerimize teşekkürlerini iletmektedir” dedi.