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Hastaların bekleme problemine sıramatikli çözüm

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine konulan "sıramatik" cihazı hastaların bekleme sürelerini kısaltıyor.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine konulan "sıramatik" cihazı hastaların bekleme sürelerini kısaltıyor. Bu cihaz sayesinde bekleme süreleri düşen hastalara daha kaliteli bir hizmet sunulması hedefleniyor.


Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, sıramatik cihazını inceleyerek, ilk randevuyu onayladı. Nergiz, “Hastanelerimizde yoğunluğu azaltmak ve hastalarımızın daha konforlu bir şekilde muayene olabilmeleri için bu uygulamaya geçildi” dedi.


Sıramatik ile vatandaşların poliklinik muayene sıra numarası alımı, MHRS randevularının onayı ve sonuç sırası alımı olmak üzere işlem yapacağını belirten İl Sağlık Müdürü Nergiz, "Hastanemizde günlük olarak ortalama 4 bin hastamıza poliklinik hizmeti vermekteyiz ve bu sayımız her geçen gün artmaktadır. Hasta refakatçilerimiz ile birlikte bu sayımız günlük 10 bin kişiyi bulmaktadır. TC Kimlik numaraları ile randevularını onaylayan hastalarımızın beklemeden randevu saatinde muayenelerini olabilmeleri için büyük bir kolaylık. Danışma ve yönlendirme birimlerimizde görevli personellerimiz konu ile ilgili olarak tam donanımlı bilgiye sahip olup tüm hastalarımızın cihazla ilgili işlemlerine yardımcı olmaktadır" diye konuştu.

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