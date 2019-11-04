Hastane koridorlarında kayıt kuyruğuna son

Amasya'nın Merzifon ilçesinde Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kurulan KİOSK kayıt sistemi ile muayene olmaya gelen vatandaşlar, hastane koridorlarında kayıt kuyruklarında artık beklemeyecek.

KİOSK sıramatik sistemiyle ilgili bilgiler veren Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Selçuk Sezikli, KİOSK sisteminin herhangi bir görevliye ihtiyaç duyulmadan sıra alınmasını sağlayarak hastaların uzun kuyruklar önünde beklemelerini önlediğini söyledi. Başhekim Sezikli, "Hastaların bankolarındaki görevlilerin yardımlarına ihtiyaç duymaksızın istediği poliklinikten ve hekimden istediği saatte sıra numarası almasını sağlayan sistemi kurduk. Hastalarımız T.C. kimlik numarasını dokunmatik ekrana girerek ya da yeni kimlik kartlarını okutarak muayene olmak istediği hekimin uygunluk durumuna göre barkodunu alarak muayene olabilecekler. Vatandaşlarımız KİOSK sistemine kısa zamanla alıştı. Vatandaşların doktor sırası almaları için KİOSK'ların başında bir personel arkadaşımız hizmet vermeye devam edecek. Hastalarımız banko ve kayıt noktalarına uğramadan direkt olarak doktorun polikliniğinin önüne giderek muayene olabilecekler” dedi.

Sıra alarak muayeneye giren hastaların polikliniklerde kimlik göstermesinin de zorunlu olduğunu belirten Başhekim Sezikli, böylelikle herhangi bir olumsuz durum yaşanmasının önüne geçileceğini belirtti.