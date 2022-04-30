Hastanede çocuklara Hacivat-Karagöz'lü bayram sürprizi

Amasya'da hastanede Ramazan Bayramı öncesi çocukları sevindirmek için Hacivat-Karagöz gösterisi düzenlendi. Çocuklar oyunu heyecanla izledi.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi manevi destek birimi, tedavi olan çocukları bayram öncesi Hacivat-Karagöz ile buluşturdu. Renkli anlara sahne olan oyunun bitiminde hediyeler verilen çocuklar ve doktorlar tiyatrocularla fotoğraf çektirdi.

Oyunu heyecanla izleyen çocuklardan Mihrimah Alıcıoğlu, “Oyun çok güzeldi. Hacivat ve Karagöz'ü çok seviyorum. Yine gelsinler” dedi.

Kızıyla tedavi için geldiği hastanede kendilerine oyun sahnelemesinden mutlu olan Hülya İşçi, “Ramazan Bayramı öncesi bu mübarek günde çocukları sevindirmek çok güzel” diye konuştu.

Hastanede yatan çocukları geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile tanıştırmak istediklerini anlatan Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Volkan Taşova ise “Yüzlerindeki mutluluğu görünce amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Karagöz'ü canlandıran tiyatrocu Orhan Bol oyuncak verdikleri çocukların bayramını kutlarken, hastanenin manevi destek birimi görevlisi Ömer Çaycı da bu tür etkinlikleri sürdüreceklerini söyledi.