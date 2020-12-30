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Hastaneye ultraviyole hijyen cihazı hediyesi

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Suluova Devlet Hastanesi’ne ultraviyole hijyen cihazı hediye etti.

AK Parti Suluova İlçe Başkanı Mustafa Temel, Suluova Devlet Hastanesi'ne ultraviyole hijyen cihazı hediye etti.


Başkan Temel yaptığı açıklamada, "Pandemi döneminin en önemli üç kuralından biri temizlik Ultraviyole hijyen cihazını hastanemizde kullanılmak üzere teslim ettik. Çok şükür bir hayra daha vesile olduk. Desteklerinden ötürü hayırsever kıymetli ağabeyim Adnan Zeki Çelebi'ye sonsuz teşekkür ederim" dedi.


Ultraviyole hijyen cihazını teslim alan sağlık çalışanları ise İlçe Başkanı Mustafa Temel'e teşekkürlerini iletti.

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