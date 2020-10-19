Hatay'a her muhtar adına fidan bağışı

Temel Suluova'daki her bir muhtar için Hatay'a bir fidan bağışında bulundu.

Herkesin yüreğini sızlatan Hatay'daki orman yangınının yaralarını sarmak için harekete geçtiklerini belirten Mustafa Temel, "Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'ın yereldeki temsilcileri olan ve ilçemizin her köşesinde hizmetin en iyi şekilde yapılmasını sağlayıp şehrin mozaiğini tamamlayan muhtarlarımızın Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Bu vesile ile Hatay'da kaybetmiş olduğumuz ormanlık alanlarımızı yeniden kazanmak için 21 mahalle ve 40 köy muhtarından oluşan Muhtarlar Derneğimiz adına bağışta bulunduğumuz Mini Hatıra Ormanı Ruhsatnamesini muhtarlar derneği başkanı Vedat Kurt'a teslim ettik. Tıpkı bu fidanlar gibi yeşerecek olan samimiyet ve hizmet aşkımızın gücümüze güç katacağına inancımız tamdır. Hem orman hem hizmet yeşerecek" ifadelerini kullandı.