Havuz şekillenmeye başladı

Suluova'nın kalıcı eserlerine bir yenisini daha ekleyen Belediye Başkanı Fatih Üçok, harç butonuna basarak Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunun temelini geçen günlerde atmıştı. Temel sonrası çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda ekipler, demir bağlama, kalıp ve idari bina kısmında perde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

İlçenin önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyan bir spor kompleksini daha kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Suluovamızın değeri her geçen gün artıyor. Bu değişim ve gelişime katkı sağlayacak olan Suluovamızın önemli bir eksiğini daha giderme açısından büyük önem taşıyan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz da şekillenmeye başladı. Çocuklarımızın bu tesiste sporla ilgilenecek olmaları, bizleri geleceğin şampiyonlarının buradan çıkacağı hususunda umutlandırıyor. İlçemizin gençliğini, geleceğini, sosyal hayatını, ekonomisini ideal konuma getirmek amacıyla gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

4 milyon 541 bin TL'lik yatırım bedeli ile 250 günde tamamlanacak olan Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzunun içerisinde kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici alanları, duş odaları, soyunma odaları ve WC'ler yer alacak.