Havuzda çalışmalar devam ediyor

Belediye Başkanı Fatih Üçok tarafından Suluova'ya kazandırılan Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, “Hedefimiz, sporu bir yaşam biçimi haline getirmek. Suluova Belediyesi olarak hemşehrilerimizin, özellikle de çocuklarımızın spor yapması ve spora erişmesi noktasında ne gerekiyorsa yapıyoruz. İşte bunlardan bir tanesi de Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu. İnşallah en kısa sürede tamamlayıp hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız"dedi.