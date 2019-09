‘Hayati Önem' taşıyan projede sona gelindi

Amasya Üniversitesi tarafından hazırlanan ve 2 yıldır süren "Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projesi" kapanış toplantısı gerçekleştirildi.

Rektörlük konferans salonunda yapılan toplantıya Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. İlker Kösterelioğlu, üniversite yönetimi ile proje ekibi, farklı illerden gelen sağlık çalışanları katıldı. Toplantı katılımcılarına proje ile ilgili broşür, not defteri, kalem ve dosyanın yanı sıra üzerinde projenin İngilizce ve Türkçe e-kitabının yer aldığı Proje Sonuç Kitabı dağıtıldı.

"Amacımız farkındalığı artırmaktı"

Toplantıda bir konuşma yapan aynı zamanda projenin yürütücülüğünü de üstlenen Rektör Prof. Dr. Süleyman Elmacı, başarılı bir projede daha sona gelindiğini ifade etti. Alternatif havayolu ekipmanlarının Avrupa ülkelerinde sıklıkla kullanıldığını ancak ülkede hastane öncesi alanda yaygın olarak kullanılmadığını kaydeden Elmacı, projeyle alternatif havayolu ekipmanlarının Türkiye'de de kullanımının artırılmasına yönelik farkındalık çalışmaları yaptıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Elmacı, "Amasya Üniversitesi olarak yürüttüğümüz projemize, Amasya İl Sağlık Müdürlüğü, Macaristan Debrecen Üniversitesi ve Romanya Craiova Üniversitesi ortaklık etmiştir. İki yıl süresince yurt içi ve yurt dışı ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz proje faaliyetlerimizi başarıyla tamamlamanın gururu içindeyiz. 2017 yılı Erasmus + Mesleki Eğitim ve Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 'Use of Extraglottic and Glottic Alternative Airways Methods in Alternative Airway Management' isimli ve 2017-1-TR01-KA202-046653 numaralı projemiz sürecinde beş ulusötesi hareketlilik toplantısı, 24 çoğaltıcı faaliyet, iki ayrı zamanda öğrenme, öğretme ve staj faaliyeti yapılmıştır. Bu faaliyetlerin tamamında 37 yetişkin ve 16 öğrenci hareketlilik faaliyetlerinde yer almışlardır. Tüm hareketlik toplantıları kapsamında ortaklarımızla yoğun çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ana faaliyetimiz ise fikri çıktımız olan 'Havayolu Yönetiminde Kullanılan Alternatif ve Yeni Yöntemler' isimli kitabımızdır. Öncelikle finansör kuruluş olan Türkiye Ulusal Ajansına, projemiz faaliyetlerinde yer alan akademik personelimiz Öğretim Görevlilerimiz Aslı Kurtgöz ve Arslan Say'a, yurt içi ortağımız Amasya İl Sağlık Müdürlüğü Müdürü Dr. Öner Nergiz'e, İl Sağlık Müdürlüğü çalışanlarına ve sağlık personellerine, Macaristan Debrecen Üniversitesinden Dr. Katalin PAPP ve diğer akademik personellerine, Romanya Craiova Üniversitesinden Prof. Dr. Taina Avramescu ve diğer akademik personellerine, Craiova Tıp ve Eczacılık Üniversitesinden Dr. Daniela Neagoe ve diğer akademik personellerine teşekkür ederiz" dedi.

"Yeni projelerde buluşmak isteriz"

Projenin yurt içi ortaklarından Amasya İl sağlık Müdürlüğü adına bir konuşma yapan İl Müdürü Dr. Öner Nergiz, projenin öneminden bahsettiği konuşmasında hastane öncesi sağlık çalışanlarının mesleki gelişimlerinin artırılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Projenin sonuçlarının komplikasyon ve ölüm oranlarını azaltması anlamında oldukça önemli olduğunu vurgulayan Nergiz, Amasya Üniversitesi ile birlikte proje gerçekleştirmekten dolayı son derece mutlu olduklarını ve yeni projelerde birlikte çalışmayı arzu ettiklerini ifade etti.

Havayolu yönetimi dersini ilave edildi

Projenin aldığı yol ve yapılanlar hakkında bilgi veren Öğretim Görevlisi Aslı Kurtgöz, “Ulusötesi toplantılarda elde ettiğimiz bilgiler ışığında Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programı müfredatına 'Havayolu Yönetimi' dersi ilave edilmiştir. Bu derste ve Amasya'ya komşu illerimizde çalışan hastane öncesi sağlık çalışanlarına verilen eğitimlerde kullanılmak üzere Alternatif Havayolu Yöntemleri isimli akademik yayın, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Romence, Macarca dillerinde yayımlanmıştır. Projemizin sonuçlarını YÖK ve Sağlık Bakanlığı ile paylaşarak diğer üniversitelerdeki öğrenciler ve sahada görev yapan hastane öncesi sağlık çalışanlarının da faydalanması için girişimlerde bulunacağız. Proje kapsamında yurt içi ve ulus ötesi ortaklarla bir araya gelinerek hava yolu yönetiminde kullanılan alternatif yöntemler hakkında en güncel en yenilikçi en uygun bilgilerin açığa çıkarılması konusunda çalışmalar yapıldı. Çalışmalar sonucunda geliştirilen müfredatının İlk ve Acil Yardım Programı müfredatına entegre edildi, hastane ve hastane öncesi alanda hizmet veren hastane öncesi sağlık personellerin bu konuda eğitilmesi böylelikle daha etkili ve kaliteli bir hizmet verilerek acil müdahaleler esnasında geç ve etkisiz hava yolu yönetimine bağlı ortaya çıkan komplikasyon ve ölüm oranlarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından projenin ulusötesi ortaklarıyla interaktif görüntülü bağlantı kuruldu. Bağlantıya Macaristan Debrecen Üniversitesinden Dr. Katalin Papp ve Romanya Craiova Üniversitesinden Dr. Daniela Neagoe katılarak proje hakkında görüşlerini ve projede Amasya Üniversitesi ile ortak olmaktan memnuniyetlerini dile getirdiler. Ayrıca proje kapsamında ulusötesi staj faaliyetlerine katılan Amasya Üniversitesi öğrencilerinden Kevser Bayram projenin kendine ve mesleğine katkılarından bahsetti.

Proje kapanış toplantısı projeye katkı sağlayan kişilere plaket verilmesi ve kokteyl programının ardından sona erdi.