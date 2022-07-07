Hayvancılığın lokomotifi Suluova'ya 20 bin metrekarelik hayvan pazarı

Kurbanlık satışlarını takip eden vatandaşların bayramını şimdiden kutlayan Başkan Üçok, “Yeni hayvan pazarımızda besici kardeşlerimizin memnun olduğunu gördük. Buranın daha da modern hale gelmesi için gayretlerimiz devam ediyor. Bölgenin hayvan pazarı olmaya talibiz. Tek derdimiz üretenin yanında olmak ve onları desteklemek. Sektöre önemli katkı sağlayacak tesisin tüm besicilerimiz, üreticilerimiz ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tarımda ve hayvancılıkta Suluova'nın lokomotif olduğunu belirten Fatih Üçok, şehrin her alanda gelişmesine ve kalkınmasına yönelik önemli yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini vurguladı.

Pazar yerinin çok uygun bir konumda kurulduğunu ve gönül rahatlığıyla satış yapabildiklerine değinen besici Aziz Kılıç, tesisi Suluova'ya kazandıran Belediye Başkanı Üçok'a teşekkür etti.