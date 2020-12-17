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Hayvanları için almıştı, hepsi yangında kül oldu

Amasya’nın Göynücek ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana gelen samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.

Amasya'nın Göynücek ilçesine bağlı Şeyhoğlu köyünde meydana gelen samanlık yangınında bin 500 adet saman ve 300 adet yonca balyaları kül oldu.


Edinilen bilgiye göre, köyde çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Duran Demir'e ait samanlıkta yangın çıktı. Yangına önce köylüler, sonrasında Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını eve ve ahıra sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.


Yangında can kaybı yaşanmazken büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

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