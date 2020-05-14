Hemşireler adına fidan dikildi

Amasya Orman İşletme Müdürlüğü ve Merzifon Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi yönetiminin organizasyonuyla “12-18 Mayıs Hemşireler Günü ve Haftası” münasebetiyle gerçekleştirilen etkinlikte hemşireler ve sağlık personeli tarafından hastane bahçesine fidanlar dikildi.

Etkinlikte konuşan Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, hastane bahçesini ağaçlandırarak çevreyi yeşile dönüştürmek; yeşilin temsil ettiği canlılık ve motivasyonla hastaların iyileşme süreçlerini hızlandırarak tıbbi müdahale haricinde de onlara destek vermek istediklerini ifade etti.

Hastane bahçelerini ağaçlandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, “Korona virüsün sağlığımıza ve ciğerlerimize saldırdığı bu günlerde, insanları sağlığına kavuşturmak, hayata döndürmek için cansiperane mücadele veren kahraman sağlık çalışanlarımızı kutluyorum. Hemşire; kelime anlamı olarak kız kardeş anlamına gelmekte, içinden geçtiğimiz bu zor süreçte kardeşten öte bir görevi üstlendiler. Hemşirelerimize teşekkür ediyor, 12-18 Mayıs hemşireler günü olması münasebetiyle ‘Hemşireler Günü ve Haftası'nı Kutluyorum. Tüm sağlık çalışanlarımızı; insan sağlığı için verdikleri mücadeleden ötürü taktir ediyor, teşekkür ediyor ve onlarla gurur duyuyoruz. Yeşil; Doğayı, baharı, yaşamı temsil eder ve insan psikolojisi üzerindeki olumlu etkisini olduğunu biliyor ve bunun için mücadele veriyoruz. Hastane bahçesine dikilen fidanlarla sağlığa, yaşama, doğaya ve hayata katkı sunmak istedik” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Amasya Orman Bölge Müdürü Halil Oflu, Amasya İl Sağlık Müdürü Öner Nergiz, Başhekim Uzm. Dr. Selçuk Sezikli, Amasya Orman İşletme Müdürü Uğur Tamer Çelik ve sağlık personeli tarafından fidanlar toprakla buluşturularak can suları verildi.