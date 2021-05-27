Her gün tatbikat yapıyorlar, ormanı onlar koruyor

Amasya'nın Taşova içesinde ormancılar, her gün gerçekleştirilen tatbikatlarla yangınlara müdahale için hazırlanıyor.

Taşova Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde çalışan ormancılar, hassas bir bölgede bulunmaları dolayısı ile yangınlara hızlı ve etkili müdahale etmek için günlük tatbikat yaparak hazırlanıyor. Taşova Orman İşletme Müdürü Levent Morkan, Taşova'da geçen sezon çıkan yangınlarda Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin üstün gayretleri sonucu sadece 8 hektarlık alanın zarar gördüğün belirtti.

1 Mayıs itibarıyla yangın sezonuna hazır olduklarını ifade eden Morkan, “1 yangın ekibinde toplam 6 yangın işçisi, 20 orman muhafaza memuru ile birlikte 24 saat aralıksız hizmet vereceğiz. Dünya genelinde salgın halinde bulunan Kovid-19 ile mücadelede alacağımız tedbirler bu virüsten daha güçlü ise, orman yangınları ve açık alan yangınları ile mücadelede de alınacak tedbirlerin çok etkin ve önleyici olduğunun bilincindeyiz. Hep birlikte bu tedbirler istisnasız uymamız gerekir. Meteorolojik verilere bakıldığında bu yıl sıcaklıkların normal derecelerin üzerinde seyredeceği görülmektedir. Bu sebeple vatandaşlarımızın orman yangınları ve açık alan yangınları hususunda çok dikkatli olması gerekmektedir. Bu bağlamda gerek görsel, gerek yazılı medyadan uyarıların dikkatle takip edilmesini, yapılan uyarılara uyulması, uymayanların uyarılması ve duman gördüğünde ücretsiz 112 Acil ve ALO 177 orman yangınları ihbar hattını aramasını bekliyoruz" dedi.