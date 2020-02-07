İcradan satılık akaryakıt istasyonu

Amasya'da özel bir firmaya ait 1 milyon 450 bin TL değerindeki akaryakıt istasyonu yarı fiyatına icradan satışa çıkacak.

İcraburada.com sitesinde yer alan şartnameye göre, Amasya'nın Merzifon ilçesinde 1,868 metrekare alana kurulan ve halen faal bir şekilde faaliyet gösteren 1 milyon 450 bin TL değerindeki akaryakıt istasyonu icradan yarı fiyatı olan 725 bin TL den satışa çıkacak. 5 Mart 2020 tarihinde saat 10.30'da ilk satışa çıkacak olan akaryakıt istasyonunda ilk satışta satılmadığı takdirde 2. Satış 2 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşecek. Merzifon Adalet Sarayı'nda yapılacak olan açık arttırmaya T.C. vatandaşı olan herkesin katılabileceğini belirten icra uzmanı Caner Çakı, “ihale öncesinde belirlenen teminatı yatıran her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bu ihaleye katılma hakkına sahiptir. Yapılacak ihale ile birlikte alıcılar akaryakıt istasyonunun yanında 1.868 metrekarelik arsanın da sahibi olacaktır. İhale yapılmadan önce katılımcılar akaryakıt istasyonunun bulunduğu yere giderek görme fırsatını yakalayabilir ve yer hakkında bilgiler de alabilir” ifadelerini kullandı.